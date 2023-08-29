https://ar.mehrnews.com/news/1936372/ ٢٩/٠٨/٢٠٢٣، ٤:٥٦ م رمز الخبر 1936372 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٩/٠٨/٢٠٢٣، ٤:٥٦ م فيديو... حضور كثيف لزوار الأربعين في مرقد الإمامين العسكريين يمكنكم في هذا الفيديو مشاهدة العدد الكبير من زوار الأربعين في مرقد الإمامين العسكريين. تحميل 9 MB رمز الخبر 1936372 کپی شد محتوى ذات صلة حادث سير يودي بحياة 7زوار إيرانيين بمحافظة واسط العراقية وصول الدفعة الأولى من زوار الأربعين الأفغان إلى ايران وزير الداخلية العراقي يستقبل نظيره الإيراني في بغداد سمات زيارة الاربعين مرقد الامامين العسكريين سامراء
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