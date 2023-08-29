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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٤:٥٦ م

فيديو... حضور كثيف لزوار الأربعين في مرقد الإمامين العسكريين

فيديو... حضور كثيف لزوار الأربعين في مرقد الإمامين العسكريين

يمكنكم في هذا الفيديو مشاهدة العدد الكبير من زوار الأربعين في مرقد الإمامين العسكريين.

تحميل 9 MB

رمز الخبر 1936372

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