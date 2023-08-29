حادث سير يودي بحياة 7زوار إيرانيين بمحافظة واسط العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، "إن حادث تصادم بين عجلتين أدى لاحتراق احدى العجلات تسبب بمصرع سبعة اشخاص إيرانيين".

وأضاف: "العجلة المحترقة كانت تحمل زوار ايرانيين بالقرب من مدينة بدرة في محافظة واسط".

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