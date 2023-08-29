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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٣:١٠ م

وصول الدفعة الأولى من زوار الأربعين الأفغان إلى ايران

وصول الدفعة الأولى من زوار الأربعين الأفغان إلى ايران

أعلن المدير التنفيذي للجنة الأربعين في مدينة تايباد " علي فخاري " دخول الدفعة الأولى من زوار الأربعين الأفغان البالغ عددهم ۴۰۰ الذين ينوون التشرف بزيارة العتبات المقدسة في العراق إلى أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال معبر دوغارون الحدودي الايراني المتاخم لأفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد " فخاري " استعداد هذا المعبر الحدودي البري لاستضافة زوار الاربعين القادمين من افغانستان، مشيرا الى اتخاذه الاجراءات اللازمة لنقل واسكان هؤلاء الزوار.

وتابع هذا المسؤول قائلا: لقد تم اسكان هؤلاء الزوار في حسينية "الشهيد سليماني" في مدينة دوغارون، وتقديم وجبات الطعام، وتوفير وسائل الراحة لزوار الامام الحسين (ع).

وأضاف المدير التنفيذي للجنة الأربعين في مدينة تايباد يقول: تدخل يوميا ۵۰ حافلة الى معبر دوغارون ويتم نقل الزوار الى الحدود الغربية للتوجه الى الاراضي العراقية.

/انتهى/
رمز الخبر 1936367

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