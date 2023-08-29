وصول الدفعة الأولى من زوار الأربعين الأفغان إلى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد " فخاري " استعداد هذا المعبر الحدودي البري لاستضافة زوار الاربعين القادمين من افغانستان، مشيرا الى اتخاذه الاجراءات اللازمة لنقل واسكان هؤلاء الزوار.

وتابع هذا المسؤول قائلا: لقد تم اسكان هؤلاء الزوار في حسينية "الشهيد سليماني" في مدينة دوغارون، وتقديم وجبات الطعام، وتوفير وسائل الراحة لزوار الامام الحسين (ع).

وأضاف المدير التنفيذي للجنة الأربعين في مدينة تايباد يقول: تدخل يوميا ۵۰ حافلة الى معبر دوغارون ويتم نقل الزوار الى الحدود الغربية للتوجه الى الاراضي العراقية.

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