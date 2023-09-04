وزير الطاقة الباكستاني: احتياطيات الطاقة الضخمة في إيران تمثل فرصة لباكستان لتلبية احتياجاتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير النفط والطاقة الباكستاني "محمد علي"، اليوم الإثنين، في إسلام أباد سفير إيران لدى باكستان "رضا أميري مقدم"، وناقش الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالي الكهرباء والنفط.

ورحب محمد علي بالسفير الإيراني لدى باكستان معتبرا بدء مهمته الدبلوماسية فرصة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين وضمان المنافع المتبادلة.

واعترف باحتياجات باكستان المتزايدة للطاقة مؤكدا أن احتياطيات الطاقة الضخمة في إيران تمثل فرصة لباكستان لتلبية احتياجاتها المحلية.

وقال: إن لدى إيران وباكستان إمكانات كبيرة للتعاون في قطاع الطاقة ونحن حريصون على استكشاف كافة الخيارات والتعاون مع بعضنا البعض.

من جانبه رحب السفير الإيراني باهتمام الجانب الباكستاني بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، معلنا استعداد إيران وسفارتها في إسلام أباد لأي تعاون لتلبية احتياجات باكستان من الطاقة.

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