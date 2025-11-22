باکستان: قطار طهران - إسلام آباد - إسطنبول سيُطلق قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا من مكتب العلاقات العامة بمكتب رئيس الوزراء الباكستاني، السبت، عُقد اجتماع لمراجعة مشاريع السكك الحديدية في إسلام آباد اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ووزير السكك الحديدية حنيف عباسي، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية.

وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني أمرًا بتسريع الإجراءات المالية والقانونية لتحسين منظومة السكك الحديدية في البلاد، والمشاركة في مشاريع الاتصالات الإقليمية والدولية.

وأبلغ مسؤولون باكستانيون اجتماع مجلس الوزراء باستئناف رحلات قطار الشحن التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) على خط إسلام آباد - طهران - إسطنبول قريبًا.

خلال زيارة السيدة فرزانة صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في جمهورية إيران الإسلامية، إلى إسلام آباد مطلع نوفمبر من هذا العام، واجتماعها المشترك مع وزراء النقل والتجارة والسكك الحديدية الباكستانيين، أُعلن عن استئناف حركة قطار الحاويات "إيكو" (إسلام آباد - طهران - إسطنبول) اعتبارًا من ديسمبر من هذا العام.

