سفيرا ايران والكويت في بغداد يستعرضان اخر التطورات الإقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقی السفیر الایراني لدی بغداد "محمد کاظم آل صادق" الیوم الاثنین نظیره الکویتي "طارق عبدالله الفرج" في مبنی السفارة الإیرانیة.

وخلال استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، رحب الجانبان بجهود حكومة "محمد شياع السوداني" للنهوض بالمشاريع العمرانية والخدمية.

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة زيادة التفاعلات والمفاوضات الإقليمية و متعددة الأطراف في ظل السلام والاستقرار في المنطقة.

واعتبر سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت لدى العراق الدور الذي تلعبه دول خارج المنطقة، بما في ذلك الأوروبيون، في مؤتمر "بغداد 3 " موضع شك.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر بغداد الثالث في بغداد قبل نهاية العام الجاري بمشاركة مسؤولين من دول الجوار والمنطقة.

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