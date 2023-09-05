إيران و السعودية يعززان تعاونهما في مجال كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أمس الاثنين، بنظيره السعودي ياسر المشعل، في الرياض.

ووقع الجانبان في هذا اللقاء، مذكرة تعاون ستقام بموجبها مسابقات الأندية لفرق البلدين على أساس الذهاب والإياب، وتم إلغاء قرار 2016 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الإثنین علی هذا التفاهم وجاء هذا التطور في أعقاب الاتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني، الذي تم إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه.

وقال مهدي تاج بشأن هذا الموضوع : إن رئيس الاتحاد السعودي ياسر المشعل وجه دعوة لي لزیارة الرياض لمتابعة هذه القضیة وتمكن ياسر المشعل من الحصول على موافقة وزارة الرياضة السعودية في هذا الصدد.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، کان قد وضع هذه القضية على جدول أعمال محادثاته مع نظيره السعودي. بناء على طلب الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وأعلن تاج إزالة العوائق أمام إقامة جميع المباريات بين المنتخبات الوطنية والأندية التابعة للاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم على أساس الذهاب والإياب.

وتابع قائلا: وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على هذا الموضوع بعد الاتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني.

وقال عن البنود الأخرى في هذه المذكرة: "تحتوي هذه المذكرة على بنود جيدة جدًا، على سبيل المثال، قررنا إقامة المزيد من العلاقات مع السعودية في كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات کما قررنا تقدیم مساعدة بعضنا البعض في التدريب. وسنلعب أيضًا معًا في جميع الفئات بموجب هذا التفاهم."

کما قال ياسر المشعل في هذا اللقاء: إن إيران والسعودية هما وسيظلان القطبين الكبيرين لقارة آسيا.

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