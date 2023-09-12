حارس مرمى "برسبوليس" الإيراني يستعيد صحته وسيلعب امام "النصر" السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعرض علي رضا بيرانوند، حارس مرمى فريق برسبوليس لكرة القدم، لشد في الفخذ خلال مباراة ودية مع المنتخب البلغاري.

وبحسب الأطباء فإن علاجه كان بحاجة إلى 3 إلى 4 أسابيع، الأمر الذي أثار قلق الطاقم الفني ومشجعي برسبوليس، لأن هذا الفريق يجب أن يواجه 19 سبتمبر فريق النصر السعودي، ولا يملك حارس مرمى يمكن الاعتماد عليه باستثناء بيرانوند.

هذا وقد اعلن رضا درويش، اليوم الثلاثاء، أن هذا الحارس سيكون في المرمى في المباراة ضد فريق النصر السعودي في إطار دوري أبطال آسيا لكرة القدم وانه يتابع عملية علاجه بسرعة.

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