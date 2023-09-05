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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٩:١٤ م

في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي؛

أمير عبداللهيان: نشكر العراق حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لزوار الأربعين

أمير عبداللهيان: نشكر العراق حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لزوار الأربعين

أعرب وزير الخارجية الايراني، الدكتور حسين أميرعبداللهيان، لنظيره العراقي، عن امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من الحكومة والشعب العراقي على إقامة وتنظيم حدث الأربعين الحسيني العظيم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انع أعرب وزير الخارجية الايراني، الدكتور حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية العراق، عن امتنانه وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من الحكومة والشعب العراقي على إقامة وتنظيم حدث الأربعين الحسيني العظيم.

وأشار وزير خارجية بلادنا في هذا الاتصال الهاتفي إلى أهمية الأربعين لمحبى وأتباع الإمام الحسين (ع) وأحرار العالم، والإدارة المختصة للحكومة وكرم ضيافة الشعب العراقي في اقامة تجمع ملايين الزوار من مختلف البلدان يعد علامة على الاقتدار والاستقرار للبلد الصديق والاخ العراق.

وبحث وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، خلال هذا الاتصال الهاتفي، العلاقات بينهما في مختلف المجالات، وأكدا على استمرار التعاون والتشاور في مختلف المجالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1936595

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