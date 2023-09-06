رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: نستمر بتطور التكنولوجيا النووية في مناطق مختلفة من البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد إسلامي": نطور التكنولوجيا النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى نشهد تأثيرها على حياة المواطنيين أكثر فأكثر.

واضاف إسلامي اليوم الأربعاء، خلال زيارته محافظة خوزستان وفي لقاء مع محافظ خوزستان ان منظمة الطاقة الذرية تسير على طريق تطوير هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات الوطنية وفق وثيقة العشرين الاستراتيجية.

وأشار إلى أن من أهداف هذه الوثيقة تطوير محطات توليد الكهرباء وأنظمة الإشعاع مضيفا:تم تسجيل محطتي كهرباء كارون 1 و2 في المنظمة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا.

وأضاف: بفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية حققنا الكثير من التقدم في مجال الطاقة الذرية ونخطط دائمًا لتطوير محطات الطاقة الكهربائية.

استخدام الإشعاع في إنتاج المنتجات الزراعية

وقال: يعتبر التشعيع في مجال الزراعة قدرة مهمة جداً لإنتاج منتجات غذائية صحية مما يؤدي إلى إزالة الآفات وزيادة الحفاظ على المنتجات الزراعية.

وتابع: يمكن إنتاج منتجات زراعية صحية وتخفيض تكلفة العلاج وضمان صحة المواطنيين.

وقسم إسلامي البلاد إلى 12 قطاعًا مهمًا لإنتاج المنتجات الزراعية مضيفا: محافظة خوزستان هي أحدی هذه الأقطاب التي سيتم إجراء الإشعاع فيها في هذه المحافظة.

واعتبر إسلامي مساهمة خوزستان في إنتاج المنتجات الزراعية المختلفة للبلاد كبيرة موضحا: المنتجات الزراعية لهذه المحافظة لها مساهمة خاصة في الصادرات غير النفطية، لذلك ينبغي النظر في إنشاء أنظمة إشعاعية في خوزستان.

وأوضح: أن إنتاج المنتجات الزراعية من خلال هذه الأنظمة مهمة جداً في تنمية التجارة الخارجية، ويجب وضع التخطيط العملي على جدول الأعمال في هذا المجال.

وأعلن إسلامي عن إطلاق أول مصنع للفستق باستخدام النظام المعرفي والإشعاعي في البلاد في المستقبل القريب قائلا: يتم بذل الجهود لزيادة مراكز الإشعاع الثلاثة في البلاد إلى 12 بنهاية الحكومة الثالثة عشرة.

وشدد على أن الغرب يحاول دائما منع إيران من الحصول على التقنيات الحديثة تابع قائلا: تكنولوجيا الطاقة النووية لها تأثير على حياة المواطنين، لذا فإن هذه التكنولوجيا لا تستخدم فقط لصنع القنابل الذرية.

وصرح أنه كلما فرض الأعداء الحظر كلما عملنا بشكل أقوى في هذا القطاع مضيفا: هناك ثقة جيدة بالنفس لدى العاملين في مجال تكنولوجيا الطاقة الذرية في البلاد لدرجة أننا حققنا العام الماضي 158 إنجازاً جديداً في هذا المجال.

/انتهی/