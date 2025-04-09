اسلامي: الطاقة الذرية الايرانية تقدم سنويا حوالي 150 إنجازا نوويا في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: "إن إيران تخطط أيضاً لتحقيق قدرة 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية، ومع مشاركة القطاعين العام والخاص، سنحقق هذا الهدف الطويل الأمد ونزيل الاختلالات القائمة في قطاع الطاقة".

وفي معرض إشارته إلى هيكل ومنهج منظمة الطاقة الذرية، قدم محمد إسلامي هذه المؤسسة كمنظمة رائدة في مجال البحوث المحلية وتحويل الأفكار إلى منتجات في دورة الابتكار، وقال: إن منظمة الطاقة الذرية قادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى تكنولوجيا وفي نهاية المطاف التكنولوجيا إلى منتجات في عملية موثوقة. وستؤثر هذه المنتجات النهائية بشكل مباشر على حياة الناس، وتستمر هذه الدورة كتدفق مستدام داخل المنظمة.

وأشار إلى أن منظمة الطاقة الذرية مرت بمراحل تطورية عديدة، وأضاف: "اليوم وصلت المنظمة إلى مرحلة من النضج بحيث أصبحت قادرة على تقديم نحو 150 إنجازا في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية سنويا". على سبيل المثال، في عام 1403م تم تسجيل حوالي 156 إنجازاً، وفي عام 1402م تم تسجيل حوالي 152 إنجازاً، وفي عام 1401م تم تسجيل إنجازات مماثلة.