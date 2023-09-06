  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٦:٣٩ م

طوكيو: استئناف العلاقات بين إيران والسعودية خطوة إيجابية نحو استقرار دول المنطقة

طوكيو: استئناف العلاقات بين إيران والسعودية خطوة إيجابية نحو استقرار دول المنطقة

أوضح وزير خارجية اليابان أنه اعتبر الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران على إعادة العلاقات الدبلوماسية خطوة إيجابية نحو استقرار المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن تفاؤله بشأن الاتفاق الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ترحيب اليابان باالتفاق الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف عالقاتهما الدبلوماسية، موضًحا أن طوكيو تعد االتفاق خطوة إيجابية نحو استقرار دول المنطقة وحل مختلف القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في اليمن.

وتوصلت إيران والمملكة العربية السعودية، بعد خمس جولات من المفاوضات الأمنية في العراق وثلاث جولات من المحادثات في عمان ووساطة هذين البلدين، إلى اتفاق نهائي في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية وكانت خلفية الاتفاق زيارة آية الله رئيسي إلى بكين والتنسيقات التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته لبكين والمشاورات التي أجرتها السلطات الصينية مع المملكة العربية السعودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1936616

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات