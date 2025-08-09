عراقجي يؤكد على تعزيز العلاقات بين ايران والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي رضا عنايتي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية، بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي، وقدم له تقريرًا حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وفي هذا اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى التوجه الإيجابي والمتنامي للعلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وناقش التعاون والجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف.