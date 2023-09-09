اعتقال عناصر خلية ارهابية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت المديرية في بيان اصدرته يوم الجمعة انه تم اعتقال عناصر هذه الخلية الارهابية المكونة من 6 افراد والتي كانت قد اقدمت قبل فترة على اختطاف وقتل عائلة بلوشية بطريقة بشعة.

واوضح البيان ان هذه الخلية الارهابية اقدمت على اختطاف المواطن سمير بلوش وزوجته الحامل من مدينة ايرانشهر، ونقلهما الى ضواحي مدينة سراوان، والقيام بتعذيبها وقتلهما ومن ثم حرق جسديهما وتركهما في المنطقة.

وبعد وقوع هذه الحادثة البشعة ومطالبة أبناء المحافظة الشرفاء، قامت مديرية الامن العامة بمحافظة سيستان وبلوشستان بإجراء تحريات موسعة وشاملة داخل وخارج الحدود، وبعون الله وتعاون أبناء المحافظة الغيارى، تم التعرف على عناصر الخلية الإرهابية واعتقالهم.

وجاء في البيان انه على غرار العديد من جرائم القتل التي وقعت في الأشهر الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، قام العدو ببث شائعات تنسب جرائم القتل إلى رجال الأمن في البلاد بهدف ايجاد أجواء من الانفلات الأمني وسوء الظن تجاه الاجهزة الأمنية، واشاعة اجواء الخوف والرعب وإعادة الفوضى واعمال الشغب، لذا سيتم في عملية التحقيقات هذه رصد الصلة بين هذه التحريضات وسيناريو الإرهابيين.

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