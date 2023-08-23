قوات الأمن الإيرانية تعلن اعتقال خلية إرهابية من 3 عناصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوجستان "العميد دوستعلي جليليان"، القبض على خلية ارهابية من 3 عناصر تابعة لـ "جيش الظلم"، بواسطة القوات الامنية في مدينة "ايرانشهر" (جنوب غربي المحافظة).

وقال "العميد دوستعلي جليليان" في تصريح صحفي، ان قوات الامن الداخلي في ايرانشهر تمكنوا من خلال عمليات رصد استخباراتي معقدة، ان يكشفوا عن تحركات اعضاء هذه الخلية الارهابية داخل المدينة.

واوضح، ان عناصر الخلية الارهابية التابعة لزمرة جيش الظلم، كانوا بصدد تنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار والامن وهجمات ارهابية على صعيد مدينة ايرانشهر ومحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، لكنهم وقعوا في قبضة القوات الامنية الباسلة قبل القيام بأي محاولة تخريبية.

وحذر هذا القائد الامني الايراني "اعداء الجمهورية الاسلامية" بالقول : ان امن المجتمع يشكل خطا احمر بالنسبة للشرطة، وقواتنا سترد بشكل حازم وقانوني على كل من يضمر المساس بأمن المجتمع في انحاء البلاد.

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