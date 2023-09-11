فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن عن اجراء مناورة "الركن الشديد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، عن مناورة "الركن الشديد" التي ستنفذها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في ذكرى اندحار الاحتلال "الإسرائيلي" عن قطاع غزة.

وقالت "الغرفة المشتركة" في تصريح لها، مساء الأحد، إن "قيادة الغرفة أجرت جولة استطلاعية وتفقدية لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 1948م؛ في إطار الحفاظ على مستوى عالٍ من الجهوزية".

وأوضحت أنه تم خلال الجولة استطلاع مناطق التماس مع العدو، والاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة والاطمئنان على جهوزية المجاهدين ومدى فعالية الإجراءات المتبعة، لا سيما وأن تلك المواقع تمثل نقاط المقاومة المتقدمة داخل منطقة التأمين.

وأثنت قيادة الغرفة المشتركة على يقظة المقاتلين وتفانيهم، ودعتهم إلى رفع مستوى جاهزيتهم، مؤكدة أن هذه الجولة تأتي في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لدى فصائل المقاومة، والتي ستتوج بمناورة "الركن الشديد 4".

المصدر : شهاب

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