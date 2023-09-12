بدء مناورة "الركن الشديد ٤" بمشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهلت الأذرع العسكرية، مناورة "الركن الشديد 4" بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه البحر.

وقال مسؤول عسكري في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: إن مناورة الركن "الشديد 4" تأتي استكمالا لمناورات الركن الشديد التي تقيمها فصائل المقاومة سنوياً، وتشمل نطاقين قتاليين "براً وبحراً".

وأوضح المسؤول العسكري في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ المناورة تتزامن مع الذكرى 18 للاندحار الصهيوني عن غزة ورفع الجهوزية والاستعداد لكافة فصائل المقاومة على وقع التهديدات الصهيونية .

وبيّن المسؤول العسكري أن المناورة ستحاكي سيناريوهات اقتحام مستوطنات ، وعمليات إغارة، وتسلل خلف الخطوط ، وخطف جنود وإطلاق رشقات صاروخية، تجاه أهداف افتراضية في البحر.

وتشكَّلت "الغرفة المشتركة" باسمها الحالي، رسميًا، في 23 يوليو 2018، بين 12 جناحاً عسكرياً بعد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى؛ لمواجهة إجراءاته، التي كان أبرزها تركيب بوابات إلكترونية -في حينه-.



المصدر : فلسطين اليوم