وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "في السابق، سمحت الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية بشن ضربات ضد الاراضي الروسية بالقرب من حدود مقاطعة خاركوف".

وأضافت زاخاروفا تعليقا على هذا القرار: "لن يتمكنوا من التهرب من المسؤولية".

وفي السياق ذاته كتب حساب زاخاروفا في موقع "تيلغرام": "في 31 مايو (الماضي)، أعطت واشنطن على غرار عدد من الدول الأوروبية، رسميا "الضوء الأخضر" لنظام كييف لاستخدام الأسلحة الموردة لضرب الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف".

هذا ويختتم "منتدى سان بطرسبورغ" أعماله يوم غد 8 يونيو.

المصدر: RT