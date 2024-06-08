موسكو: إسقاط 25 مسيّرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 25 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية.

وقالت الوزارة في بيانها إنّ "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمّرت 25 مسيّرة أوكرانية، منها طائرتان من دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة من دون طيار واعترضت اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة تولا، وثلاث طائرات من دون طيار فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وخمس طائرات من دون طيار، كما اعترضت أربع طائرات فوق جمهورية القرم، وست طائرات من دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار".

فضلاً عن ذلك، أعلنت الدفاع الروسية تدمير زورقين أوكرانيين مسيّرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.

هذا وأعلنت مجموعة "الشمال" في الجيش الروسي أنها حسّنت وضعها على طول خط التماس خلال الساعات الـ24 الماضية ونفّذت ضربات على معاقل قوات كييف، وقضت على أكثر من 145 جندياً أوكرانياً.

وأمس، أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن القوات الروسية مستعدّة للردّ بأسرع ما يمكن على أيّ جرائم يرتكبها المسلحون الأوكرانيون.

وقبل أيام، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خسائر روسيا بالصراع في أوكرانيا أقل بعدة مرات من خسائر كييف، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تفقد نحو 50 ألف شخص كل شهر .

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