كنعاني: فلسطين اصبحت اليوم ساحة اختبار عظيمة للمجتمع البشري/ الكيان الصهيوني يتجه نحو الزوال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني، اليوم الأحد في مراسم تكريم الفائزين في حملة قلم الفينيق، في اشارة إلى دور الإعلام في رواية مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم، أنه سيبقى دور الإعلام في مجال دعم الشعب الفلسطيني كبيراً ودائماً.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: اليوم، فلسطين هي ساحة اختبار كبيرة للمجتمع البشري بأكمله، بما في ذلك الدول والحكومات والجمعيات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وفي الأشهر الثمانية الماضية، لقد أظهر الشعب الفلسطيني جوهره أمام العالم بأن لديهم مقاومة أسطورية ولن يهدأ لهم بال حتى يحصلوا على حقوقهم الكاملة.

وقال كنعاني: إن الشعب الفلسطيني اثبت أن كلما اشتد الميدان كلما زادت مقاومته.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: أثبتت المنظمات الدولية عدم فاعليتها في دعم وحماية السلم والأمن الدوليين، وتقع تحت إدارة قوى قمعية تستغلها لتحقيق أهدافها الشريرة.

وتابع كنعاني: منذ بداية الثورة الإسلامية بقيادة الإمام راحل، وقضية فلسطين هي إحدى أهم القضايا في سياسة الجمهورية الإسلامية. إن قضية فلسطين اليوم ليست قضية المنطقة والعالم الإسلامي فحسب، بل هي قضية العالم أجمع، واستطاعت أن تفرض قضيتها باعتبارها القضية الأولى على العالم.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: حسب كلام القائد فإن الكيان الصهيوني الغاصب يذوب وسينهار أمام أعين الشعوب المحبة للحرية.

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