الغاء تأشيرات الدخول بين ايران وتونس بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية التونسية، يوم الجمعة، أنها قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر الإيرانية العادية، بداية من 15 يونيو الجاري.

كما أعلنت، في بلاغ لها، أنها قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يومًا، ولمرّة واحدة كل 180 يومًا، شريطة الاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من يوم 15 جوان/يونيو 2024.

ودخل قانون إلغاء تأشيرة دخول السياح الإيرانيين والعراقيين إلى تونس حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 15 يونيو.

وفي العام الماضي، ألغت إيران من جانب واحد تأشيرات الدخول لمواطني 33 دولة، بما في ذلك تونس والدول الأخرى التي لا تحتاج إلى تأشيرة لدخول إيران تشمل المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، لبنان، أوزبكستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، روسيا، تنزانيا، موريتانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، اليابان، إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وكمبوديا وبروناي والبرازيل والمكسيك وبيرو وفنزويلا وكوبا وكرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك وبيلاروسيا والهند.

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