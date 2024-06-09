إلغاء تأشيرات الدخول الى ايران لنصف سكان العالم في حكومة الشهيد رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الحكومة الثالثة عشرة برئاسة الرئيس الراحل الشهيد ابراهيم رئيسي تم اقتراح خطط مختلفة لإلغاء التأشيرات من قبل وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، بحيث يمكن ذكر هذا المجال كأحد محاور اهتمام معاونية السياحة في هذه الوزارة,

ومن خلال مراجعة سياسة إلغاء التأشيرة في الدول الأخرى، فمن المفهوم أن النتيجة المتوقعة هي نمو وازدهار السياحة الداخلية ونتيجة لذلك التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الاطار أشار وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة، عزت الله ضرغامي على هامش اجتماع مجلس الحكومة، في حديث صحفي، إلى أهم الإجراءات للحكومة الـ13برئاسة الشهيد رئيسي في مجال السياحة وقال: "في الحكومة الـ13 الغينا تاشيرة الدخول لنصف سكان العالم، أي لـ 3.5 مليار شخص، مما يعني أن هذا العدد من الأشخاص في العالم يستطيعون السفر إلى إيران بدون تأشيرة و هذا انجاز عظيم.

هذا وأعلن مجلس الوزراء في حكومة الشهيد رئيسي قبل عدة شهور عن الغاء تاشيرة الدخول الى ايران لمواطني 33 دولة، حيث بإمكانهم السفر إلى إيران بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 15 يومًا مرة واحدة كل 6 أشهر.

ومن بين هذه الدول هي البحرين، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، قطر، موريتانيا، لبنان، أوزبكستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تنزانيا، إندونيسيا، اليابان، سنغافورة، ماليزيا، البرازيل، كوبا، فنزويلا، صربيا، بيلاروسيا وكرواتيا.

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