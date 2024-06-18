سياسي أنصارالله: أمريكا تحاول صرف الأنظار عن الإرهاب الحقيقي الذي يمارسه الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب السياسي لأنصارالله، في بيان اليوم الثلاثاء: إن هدف أمريكا من وصف عملياتنا بالإرهاب هو صرف الأنظار عن الإرهاب الحقيقي الذي تمارسه "إسرائيل" في غزة بدعم أمريكي.

وشدد على أن مطالبنا عادلة ومنطقية وواضحة، مخاطبا الأمريكي والصهيوني بقوله: أوقفوا العدوان على غزة وارفعوا الحصار عن سكانها وسنوقف عملياتنا العسكرية.

وأضاف، أن اليمن سيستمر في كفاحه لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان والتي تنتهجها أمريكا وحلفائها بحسب مصالحها

وأشاد، المكتب السياسي لأنصارالله، باستمرار التحركات الطلابية السلمية في الجامعات الأمريكية والغربية المطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.