انعقاد الاجتماع التنسيقي لاجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية خارج البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الاجتماعات عبر الإنترنت علي رضا بيكدلي، نائب القنصل والبرلمان والشؤون الإيرانية بوزارة الخارجية ورئيس هيئة مراقبة الانتخابات، وعلي رضا محمودي المسؤول عن إجراء الانتخابات في الخارج. ناصر كنعاني المتحدث الرسمي ورئيس مركز الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للانتخابات التي ستجري في مناطق جغرافية مختلفة.

وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة وتبادل آخر الإجراءات والمتابعة لإجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة والتحقق من ضمان الإعداد الكامل لإجراء الانتخابات ومشاركة الحد الأقصى من المواطنين الإيرانيين في الخارج.

وقد أثار السفراء ورؤساء المكاتب التمثيلية لبلادنا، أثناء شرحهم لآخر الجهود والإجراءات المتخذة، بما في ذلك تحديد تركيبة المجالس التنفيذية، أسئلتهم وتم تقديم الإجابات اللازمة.

في الاجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي المناطق الجغرافية المختلفة بما في ذلك أوروبا، كان المدير العام للانتخابات في مجلس صيانة الدستور وأعضاء مجلس مراقبة الانتخابات في الخارج حاضرين أيضًا.