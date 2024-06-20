من المتوقع أن يكون هناك 60 ألف مركز اقتراع في الانتخابات المقبلة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال وزير الداخلية احمد وحيدي لدى وصوله إلى محافظة مرکزي في مقابلة مع مراسل وكالة مهر: من المقرر أن يكون هناك 60 ألف مركز اقتراع في يوم الانتخابات في الثامن من يوليو.

وأشار إلى التوقعات بوجود 60 ألف فرع تصويت في انحاء البلد، وأضاف: تم التخطيط لـ 330 مركز اقتراع خارج البلد و ايظا في مدينة مكة و جدة، وتم التنسيق مع الحكومة السعودية في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية: من المقرر أيضًا إنشاء 350 مركز اقتراع للإيرانيين في دول أخرى من العالم.

و ايضا قال وزير الداخلية ان تنفيذ المشروع الوطني للسكن، يمثل فخرا للحكومة الثالثة عشرة موضحا ان رئيس الجمهورية الشهيد اية اهی رئيسي، كان يتابع دائما وبجدية تطبيق هذا المشروع المحوري.

واضاف وحيدي في حفل اهداء قطع أراضي للاسر بالمحافظ المركزية (وسط) ان التسريع في مشروعات السكن في البلاد، مدين بالدعم الذي كان يقدمه الرئيس الشهيد.

واستند الى تصريحات وزير الطرق وبناء المدين ليقول ان عمليات بناء مليونين و 600 وحدة سكنية قد بدات. وهذا الامر انجز خلال السنتين الاوليتين من الحكومة الحالية.

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