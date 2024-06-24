  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١:١٧ م

خطاب قائد الثورة الاسامية الهام على الهواء مباشرة حول عيد الغدير الأغر

خطاب قائد الثورة الاسامية الهام على الهواء مباشرة حول عيد الغدير الأغر

في ذكرى عيد الغدير خام وفي أعتاب الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، سيجتمع آلاف الأشخاص من خمس محافظات في البلاد مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.

أفادت وكالة مهر للأنباء انه في ذكرى عيد الغدير الأغر وعلى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، سيجتمع آلاف الأشخاص من خمس محافظات في البلاد مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.

يُطلق على هذا الاحتفال اسم "الولاية والأخوة" حيث بحضره أهالي مقاطعات جيلان ومركزي وكهكيلويه وبوير أحمد وشمالي خراسان وعائلات الشهداء وخدم ضریح شاه جراغ المقدس. ويبدأ هذا الاحتفال صباح يوم الثلاثاء بذكر وتسبيح أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في حسينية الامام الخميني (رض) وکلمة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي. سيكون في تمام الساعة 10:00 صباحا.

ويتم بث مراسم الاحتفال بـ "الولاية والأخوة" على الهواء مباشرة حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 5 يوليو على وسائل الإعلام والقناة التلفزيونية الأولى.

/انتهى/

رمز الخبر 1945764

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات