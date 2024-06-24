خطاب قائد الثورة الاسامية الهام على الهواء مباشرة حول عيد الغدير الأغر

أفادت وكالة مهر للأنباء انه في ذكرى عيد الغدير الأغر وعلى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، سيجتمع آلاف الأشخاص من خمس محافظات في البلاد مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.

يُطلق على هذا الاحتفال اسم "الولاية والأخوة" حيث بحضره أهالي مقاطعات جيلان ومركزي وكهكيلويه وبوير أحمد وشمالي خراسان وعائلات الشهداء وخدم ضریح شاه جراغ المقدس. ويبدأ هذا الاحتفال صباح يوم الثلاثاء بذكر وتسبيح أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في حسينية الامام الخميني (رض) وکلمة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي. سيكون في تمام الساعة 10:00 صباحا.

ويتم بث مراسم الاحتفال بـ "الولاية والأخوة" على الهواء مباشرة حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 5 يوليو على وسائل الإعلام والقناة التلفزيونية الأولى.

/انتهى/