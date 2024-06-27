روسيا تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا.. وتعلن دعمها الرئيس آرسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية الروسية في بيانٍ لها: "ندين بشدّة محاولة الانقلاب العسكري في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، ونعرب عن دعمنا الكامل والثابت لحكومة الرئيس لويس آرسي".

كما أشارت إلى أنّه "من غير المقبول أن تتجاوز الخلافات الداخلية إطار الوضع الدستوري".

وحذّرت من "التدخّل الأجنبي في شؤون البلدان الأخرى، الأمر الذي أدّى أكثر من مرّة إلى عواقب مأساوية على عدد من البلدان والشعوب، بما فيها منطقة أميركا اللاتينية".

وفي ختام بيانها قالت الخارجية الروسية: "نحن مُتضامنون مع بوليفيا الشقيقة، الشريك الاستراتيجي الموثوق".

وفجر اليوم الخميس، أكّدت المصادر فشل محاولة الانقلاب في بوليفيا بانسحاب عسكريي الجيش من المناطق والساحات التي كانوا قد انتشروا فيها ضمن العاصمة البوليفية لاباز، كما نقلت أنّه تمّ إلقاء القبض على قائد محاولة الانقلاب الفاشلة، خوان خوسيه زونيغا.

وبدورها، رحّبت دول أميركا اللاتينية بفشل محاولة الانقلاب في بوليفيا، كما قامت دول ومنظمات عدّة بإدانة محاولة الانقلاب، مطالبةً باحترام سيادة بوليفيا.

/انتهى/