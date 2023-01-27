وزارة خارجية جمهورية أذربيجان تستدعي السفير الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن وكالة ابا (وكالة الانباء الحكومية الاذربيجانية) عقب هجوم مسلح على سفارة باكو في طهران، استدعت وزارة خارجية جمهورية اذربيجان السيد عباس موسوي السفير الايراني لدى هذا البلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في معرض إدانته للعمل الإرهابي عند مدخل السفارة الأذربيجانية بطهران، بأمر خاص من السلطات السياسية والأمنية في البلاد، يتم التحقيق في القضية بأولوية عالية وحساسية .

وقام وزيرا الخارجية والداخلية حسين امير عبداللهيان واحمد وحيدي بالنظر إلى الحادث الذي وقع في سفارة جمهورية أذربيجان في طهران ،بالتحقيق في أهداف المهاجم المسلح ودوافعه.

وقال العميد حسين رحيمي: تم اعتقال المعتدي على سفارة أذربيجان في طهران، حيث اعترف بأن دوافعه كانت "قضايا شخصية وعائلية".

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