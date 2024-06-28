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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٢٨ م

كندا تمنع مئات الآلاف من الإيرانيين المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كندا تمنع مئات الآلاف من الإيرانيين المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال وزير الخارجية الايراني بالوكالة " علي باقري كني": الدولة الوحيدة التي أضرت بالديمقراطية الإيرانية هي كندا، التي منعت علناً مشاركة مئات الآلاف من الإيرانيين فی الانتخابات الرئاسية الـ 14.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال باقري كني، في تصريح له من مقر لجنة الانتخابات المعنية بالرعايا الايرانيين في الخارج : الانتخابات هي بمثابة مهرجان جديد للديمقراطية في الجمهورية الإسلامية، وهي واحدة من المناسبات البارزة التي تجسد اقتدار الشعب الإيراني؛ مستدلا بكلام سماحة قائد الثورةالاسلامیة من ان "مكونات قوتنا ليست فقط المواد والأجهزة".

وتطلع وزير الخارجية بالوكالة، الى تحقيق المشاركة القصوى من قبل الرعايا الايرانيين في الخارج؛ معربا عن اسفه بالقول : إن الدولة الوحيدة التي أضرت بالديمقراطية الإيرانية هي كندا، التي منعت علناً مشاركة مئات الآلاف من الإيرانيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1945919

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