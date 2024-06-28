السفارة الايرانية في لندن : المواطنون رحبوا بالانتخابات الرئاسية رغم محاولات الارهابيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف متين في تصريح لمراسل ارنا اليوم الجمعة : بحسب الانباء التي وردنا من جانب الدوائر الانتخابية الخمس التي انشئت في لندن وخمس مدن بريطانية اخرى، فقد لقيت الانتخابات الرئاسية الـ 14 ترحيبا من قل المواطنين المقيمين في هذا البلد.

علما ان عملية التصويت في بريطانيا التي تستقبل اكبر مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 على مستوى اوروبا، بدات منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة وسوف تستمر حتى الساعة السادسة مساء حسب التوقيت المحلي، وقد ادلى القائم باعمال السفارة الايرانية بصوته في الدائرة الانتخابية التي انشئت بمبنى القنصلية العامة في لندن.

وقد رصدت في انجلترا لهذا الاستحقاق الانتخابي، 10 صناديق اقتراع في 10 دوائر انتخابية، منها 5 صنادق في مناطق مختلفة من العاصمة لندن، وسائر المدن البريطانية الخمس وهي : مانشستر، وبرمنغهام، ونيوكاسل أبون تاين، وكارديف وغلاسكو.

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