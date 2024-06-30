روسيا: إحباط هجوم أوكراني بالمسيّرات على أراضينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، تدمير 36 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات كورسك وليبيتسك وفورونيج وبريانسك وأوريول وبيلغورود.

وأكدت الوزارة في بيان إحباط "محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار " ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الدفاع الجوي 15 طائرة بدون طيار فوق منطقة كورسك و9 طائرات بدون طيار فوق منطقة ليبيتسك و4 طائرات بدون طيار فوق منطقتي فورونيج وبريانسك و2 بدون طيار فوق منطقتي أوريول وبيلغورود".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف القضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.

وأفشلت القوات الروسية الهجوم الأوكراني المضاد، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدّمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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