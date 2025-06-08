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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٠٢ ص

مسؤولون أمريكيون: هجوم روسي ضخم بالصواريخ والطائرات المسيرة قادم

مسؤولون أمريكيون: هجوم روسي ضخم بالصواريخ والطائرات المسيرة قادم

أعلن مسؤولون أميركيون أن ردا روسيا واسع النطاق ومتعدد الأطراف على الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار في أوكرانيا قادم لا محالة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن مسؤولون أميركيون أكدوا في مقابلة مع رويترز أن واشنطن تعتقد أن الرد الروسي على هجومها الأخير بطائرة بدون طيار لم يتشكل بعد.

وأضافوا أنهم يتوقعون أن تكون هذه الاستجابة واسعة ومتعددة الأوجه.

وقال مصدر لرويترز إن توقيت الرد الروسي على الهجوم الأوكراني لم يتحدد بعد، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الهجوم بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

وصرح مصدر غربي أيضا بأن روسيا من المرجح أن تستهدف أهدافا مثل المباني الحكومية لإرسال رسالة واضحة إلى كييف.

ويذكر أنه نفذت طائرات أوكرانية بدون طيار سلسلة من الضربات على مطارات عسكرية روسية في وقت سابق من هذا الشهر.

/انتهى/

رمز الخبر 1958960
شیرین سماره

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