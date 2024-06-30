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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٤٣ م

القوات اليمنية تستهدف سفينة TRANSWORLD NAVIGATOR بزورق "طوفان المدمر"+ صور

القوات اليمنية تستهدف سفينة TRANSWORLD NAVIGATOR بزورق "طوفان المدمر"+ صور

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف السفينة TRANSWORLD NAVIGATOR بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2024 بزورق مسيّر "طوفان المدمر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أزاحت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، الستار عن زورق (طوفان المدمر) الذي يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة، ويعد هذا الكشف هو الرابع خلال شهر يونيو الجاري لسلاح نوعي دخل معركة إسناد غزة، ابتدأ من صاروخ (فلسطين) الباليستي مرورا بزورق (طوفان1) ثم صاروخ (حاطم2) الباليستي الفرط صوتي.

و"طوفان المدمر" هو زورق حربي مسيّر محلي الصنع، له قدرة تدميرية عالية ويحمل رأس حربي يزن 1000 – 1500 كجم، ومزود بتكنولوجيا متقدمة، بتحكم يدوي وتحكم عن بعد، وتبلغ سرعة "طوفان المدمر" 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية

وعرض الإعلام الحربي مشاهد لإحدى عمليات زورق "طوفان المدمر" باستهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

ويذكر أن القوات المسلحة أعلنت في الـ22 يونيو الجاري، عن تنفيذ عملية عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ (Transworld navigator) في البحرِ العربيِّ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرةً بفضلِ الله.

وفي الـ23 من يونيو نفذتِ القواتُ البحريةُ عمليةَ استهدافٍ ثانيةٍ لسفينة ذاتها (Transworld Navigator) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بزورقٍ مسيرٍ ما أدى إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرة.

ويعد الكشف عن زورق طوفان المدمر الإنجاز العسكري الرابع خلال شهر يونيو الجاري لسلاح نوعي يدخل معركة إسناد غزة في مواجهة أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الصهيوني.

صنعاء تكشف عن زورق "طوفان المدمر" له قدرة تدميرية عالية +فيديو

صنعاء تكشف عن زورق "طوفان المدمر" له قدرة تدميرية عالية +فيديو

صنعاء تكشف عن زورق "طوفان المدمر" له قدرة تدميرية عالية +فيديو

/انتهى/

رمز الخبر 1945998

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