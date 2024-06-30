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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٣ ص

العميد سريع: القوات المسلحة اليمنية تكشف عن زورق مُسيّر جديد

العميد سريع: القوات المسلحة اليمنية تكشف عن زورق مُسيّر جديد

أعلن المتحدّث باسم القوّات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، مساء السبت، أنّ ‏القوّات البحرية في القوات المسلحة اليمنية ستكشف الستار عن زورق حربي جديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سريع إنّ "الزورق يتميّز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة".

وكشف سريع أنّ "الإعلام الحربي سيوزع مشاهد استهداف هذا الزورق لسفينة (Transworld Navigator) في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد".

ويوم الجمعة الماضية، نشر الإعلام الحربي اليمني، مشاهد تتضمن مواصفات ومشاهد تُعرض للمرة الأولى لتجربة الزورق الحربي "طوفان 1" المُسيّر، على هدف بحري.

وظهر في الفيديو الزورق الحربي "طوفان 1" المُسيّر وهو ينفجر في الهدف، محققاً إصابة مُباشرة.

وفيما بعد، عرض الفيديو مشاهد لآثار الدمار الكبير الذي ألحقه الزورق الحربي "طوفان 1" بالهدف.

/انتهى/

رمز الخبر 1945979

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