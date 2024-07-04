إسماعيل هنية يجري اتصالات مع قطر ومصر وتركيا بشأن وقف إطلاق النار بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ليلة الخميس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها حماس معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأوضحت حماس، في تصريح، أنه تم التواصل بين هنية والمسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة.

وأكدت حماس أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية.

ومساء الأربعاء، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن حركته حريصة على الوصول لاتفاق لوقف الحرب وتواصلها مع الوسطاء مستمر.

وأشار بدران إلى تبادل حركة حماس بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب وانسحاب الاحتلال الشامل من قطاع غزة، مؤكدا عدم تشدد حركته في مطالبها خلال التفاوض وأن الاحتلال يحاول التشويش والمراوغة.