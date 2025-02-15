حماس: تصريحات ترمب تتناقض مع الاتفاق الذي أبرم برعاية الوسطاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال المتحدث باسم حركة حماس "حازم قاسم" في تصريح اليوم السبت : إن تصريحات الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" تتناقض مع الاتفاق الذي أبرم برعاية الوسطاء والولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح "قاسم" : نأمل بأن تبدأ، خلال أيام، محادثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل؛ مؤكدا، أن "على الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بالاتفاق إذا كانت حريصة على حياة الأسرى".

وتابع القيادي في حماس : لدينا ما نفعله للتعامل مع الاحتلال إذا تنصل من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار؛ منوها إلى، أن الحركة تتواصل مع الوسطاء لوضعهم في صورة خروقات الاحتلال.