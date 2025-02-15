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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٥٦ م

حماس: تصريحات ترمب تتناقض مع الاتفاق الذي أبرم برعاية الوسطاء

حماس: تصريحات ترمب تتناقض مع الاتفاق الذي أبرم برعاية الوسطاء

 قال المتحدث باسم حركة حماس "حازم قاسم" : إن تصريحات الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" تتناقض مع الاتفاق الذي أبرم برعاية الوسطاء والولايات المتحدة الامريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال المتحدث باسم حركة حماس "حازم قاسم" في تصريح اليوم السبت : إن تصريحات الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" تتناقض مع الاتفاق الذي أبرم برعاية الوسطاء والولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح "قاسم" : نأمل بأن تبدأ، خلال أيام، محادثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل؛ مؤكدا، أن "على الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بالاتفاق إذا كانت حريصة على حياة الأسرى".

وتابع القيادي في حماس : لدينا ما نفعله للتعامل مع الاحتلال إذا تنصل من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار؛ منوها إلى، أن الحركة تتواصل مع الوسطاء لوضعهم في صورة خروقات الاحتلال.

رمز الخبر 1954421

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