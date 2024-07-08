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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:١٣ م

رئيس أساقفة روسيا يهنئ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

رئيس أساقفة روسيا يهنئ بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

بعث رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية "البطريرك كيريل"، برسالة تهنئة إلى الرئيس المنتخب الإيراني "مسعود بزشكيان" وكتب فيها: السيد مسعود بزشكيان، تقبلوا تهاني الحارة بانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كيريل في هذه الرسالة: لقد عهد إليكم مواطنوكم بمستقبل البلاد في انتظار الخطوات اللازمة لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الأمن والاستقرار في إيران.

وتابع: الحفاظ على التقاليد الروحية والثقافية والتاريخية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية من الأهداف التي توحد شعبي إيران وروسيا.

وأوضح: من المهم جدًا عقد لقاءات ثنائية من أجل المساعدة على تقريب مواقف البلدين في القضايا الهامة للتعاون الثقافي والديني.

وأضاف: بدعم من السلطات الإيرانية، تم إقامة حوار وتعاون جيد بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمجتمع الإسلامي الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1946300

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