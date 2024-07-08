روسيا: نأمل في مواصلة العلاقات الموحدة مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ـ، ردا على سؤال حول الرئيس الإيراني الجديد: روسيا تكن احتراما كبيرا لانتخاب الشعب الإيراني وتتمنى النجاح للرئيس الجديد.

وذكر المتحدث باسم مكتب الرئاسة الروسية أن عملية تطوير العلاقات الإيرانية الروسية تتمتع بديناميكية إيجابية، وأشار إلى أن موسكو تتوقع مواصلة العلاقات على أساس الشراكة الوثيقة مع طهران في مختلف القطاعات.

وجاءت هذه الكلمات بعد أن بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة تهنئة إلى الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان، يوم السبت وهنأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في استمرار هذه الرسالة: أن العلاقات بين روسيا وإيران علاقات ودية وحسن جوار. وتقوم موسكو وطهران بتنسيق الجهود بشكل فعال لمعالجة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي.

وأعرب الرئيس الروسي في هذه الرسالة عن أمله في مواصلة توسيع التعاون الثنائي البناء في كافة المجالات بما يعود بالنفع على الدول الصديقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين خلال رئاسة الدكتور.

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