ایران تتوقع توافد اکثر من 4 ملايين زائر عبر حدودها البرية الى العراق خلال زيارة الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال داريوش أماني: "توقعات بمشاركة أكثر من أربعة ملايين و 90 ألف زائر عبر الحدود البرية الايراني في مراسم مسيرة الأربعين الرائعة خلال هذا العام".

وأضاف: "بحسب نماذج التنبؤ والبيانات الواردة من الأنظمة الذكية لمركز إدارة الطرق في البلاد، من إجمالي عدد الزوار، فإن حصة الحركة من منفذ مهران الحدودي هي 45%، الشلمجة 26%، خسروي 15%، جذابة 9.5% وباشماق وتمرشين 2 و2.5% على التوالي.

وذكر رئيس هيئة النقل البري والنقل البري أن التوقعات المذكورة جاءت على افتراض أن حدود خسروي ستكون مفتوحة على مدار الساعة، وأضاف: "إذا تم تخفيض مدة نشاط حدود خسروي إلى 12 ساعة، ستزداد رغبة الزوار بالمرور عبر حدود مهران".

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