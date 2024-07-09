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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١١ ص

ایران تتوقع توافد اکثر من 4 ملايين زائر عبر حدودها البرية الى العراق خلال زيارة الاربعين

ایران تتوقع توافد اکثر من 4 ملايين زائر عبر حدودها البرية الى العراق خلال زيارة الاربعين

توقع رئيس هيئة النقل البري والطرق الايرانية، داريوش اماني مشاركة أكثر من 4 ملايين و90 ألف زائر عبر الحدود البرية في مسيرة الأربعين هذا العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال داريوش أماني: "توقعات بمشاركة أكثر من أربعة ملايين و 90 ألف زائر عبر الحدود البرية الايراني في مراسم مسيرة الأربعين الرائعة خلال هذا العام".

وأضاف: "بحسب نماذج التنبؤ والبيانات الواردة من الأنظمة الذكية لمركز إدارة الطرق في البلاد، من إجمالي عدد الزوار، فإن حصة الحركة من منفذ مهران الحدودي هي 45%، الشلمجة 26%، خسروي 15%، جذابة 9.5% وباشماق وتمرشين 2 و2.5% على التوالي.

وذكر رئيس هيئة النقل البري والنقل البري أن التوقعات المذكورة جاءت على افتراض أن حدود خسروي ستكون مفتوحة على مدار الساعة، وأضاف: "إذا تم تخفيض مدة نشاط حدود خسروي إلى 12 ساعة، ستزداد رغبة الزوار بالمرور عبر حدود مهران".

/انتهى/

رمز الخبر 1946332

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