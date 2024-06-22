المستشار العلمي الإيراني في المنطقة الأوراسية يتفقد الجامعات الجورجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أبلغت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تبليسي، عاصمة جورجيا، في مذكرة عن زيارة هادي كودرزي، المستشار العلمي لبلادنا في المنطقة الأوراسية، إلى جامعات جورجيا. وحديثه مع الطلاب الإيرانيين في جامعات هذا البلد خلال زيارته إلى تبليسي.

وفي هذه الرحلة التي تمت بالتنسيق مع سفارة بلادنا في جورجيا قام كودرزي بزيارة المراكز التعليمية للجامعات الجورجية والتقى بمسؤولي هذه الجامعات وشرح لهم الشروط اللازمة لتقييم المؤهلات التعليمية للجامعات الأجنبية من قبل بلدنا.

كما شارك كودرزي في برنامج لقاء الطلاب الإيرانيين مع سفير بلادنا في جورجيا، وشرح نتائج زيارته ومن ثم أجاب على أسئلة الطلاب في مواضيع مختلفة، بما في ذلك عملية تقييم المؤهلات التعليمية.

وفي هذا اللقاء، اعتبر سفير بلادنا، أثناء شرحه لإجراءات السفارة في مجال الطلاب وشرح المستوى الأكاديمي للطلاب الإيرانيين، زيارة المستشار العلمي لمنطقة أوراسيا للجامعات الجورجية خطوة مهمة في عملية حل مخاوف الطلاب الإيرانيين في الجامعات الجورجية وتوسيع العلاقات العلمية بين البلدين.

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