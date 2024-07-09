"الإعلام الحكومي": الاحتلال يريد تحويل شمال غزة إلى مناطق غير قابلة للحياة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الاعلامي الحكومي قالت إن الاحتلال الإسرائيلي نشر خرائط لمناطق ينوي استهدافها، محذرا بضرورة مغادرتها فورا.

وحول الهدفة من عمليات تهجير السكان، قال المكتب الحكومي: إن "الاحتلال يريد تحويل شمال غزة إلى مناطق غير قابلة للحياة لدفع الأهالي للنزوح جنوبا"، مشيرا إلى أن الاحتلال نشر خرائط تضليلية تدعو إلى النزوح جنوبا بزعم أنها مناطق آمنة.

وكان جيش الاحتلال أصدر أوامر لسكان حيي الدرج والتفاح في مدينة غزة بالإخلاء، ليقوم بارتياح مناطق غرب المدينة؛ ما تسبب بتشريد عشرات العائلات ونزوحهم إلى الطرقات دون مأوى.

وبالأمس، قال المرصد الاورومتوسطى لحقوق الانسان إن "الجيش الاسرائيلي" يشن حرب ترهيب وتهجير قسري بحق سكان مدينة غزة وشمالها وسط موجة نزوح ضخمة.

وأعلن الاورومتوسطي انه وثق نزوح عشرات آلاف من سكان غزة من مناطق متعددة في المدينة وقد أصبحوا في العراء بفرض الأمر الواقع من دون توفير أي ممرات للنزوح الآمن.

وبدورها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": إن "الاحتلال هجر أكثر 250 ألف شخص من خانيونس للمرة السادسة أو الخامسة، وأنه لا مكان آمن في غزة".

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