بالفيديو...اجتماعات مكثفة للرئيس المنتخب اليوم الاحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف الرئيس المنتخب الليلة الماضية، بعض نواب مجلس الشورى الإسلامي للدورة الثانية عشرة.

كما التقى وزير الصناعة والتجارة والمناجم، عباس علي آبادي ووزير الجهاد الزراعي، محمدعلي نيكبخت مع الرئيس المنتخب في المكتب الرئاسي.

واستضاف بزشكيان كذلك رئيس المحكمة العليا، حجة الإسلام منتظري، والمدعي العام للبلاد، حجة الاسلام مهدي موحد آزاد.

واستقبل الرئيس المنتخب اليوم في مكتبه قادة حرس الثورة الاسلامية بمن فيهم القائد العام للحرس، اللواء حسين سلامي وقائد فيلق القدس، العميد اسماعيل قاآني.

كما شارك بزشكيان ظهر اليوم في مراسم عزاء للإمام الحسين(ع) بحضور عدد كبير من الموظفين والمسؤولين الحاضرين في مكتب الرئاسة.

وقال الرئيس في كلمة له في هذه المراسم: "يجب أن أظهر بسلوكي أنني طبيب جيد أو أخدم الناس أو اكون معلما جيدًا. عندما يأتي إلي عميل، يجب أن يشعر أنني أريد حل مشكلته، ان يشعر بأنني اريد ان العب معه".

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