القنصل العام الايراني: تم التحضير لسفر زوار الاربعين بيسر الى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي عابدي: "انه في ظل التنسيق الذي انجز بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين، فقد تم هذا العام ايجاد البنى التحتية والاسناد المناسبين للتنقل السهل لزوار الاربعين الحسيني".

واضاف القنصل العام الايراني في حديث لارنا، ان الزوار كانوا يصلون الى العراق خلال السنوات الماضية عبر الجو والبر، لكنه تم هذا العام وبموافقة ايران والعراق، السفر الى البصرة بطريق البحر عن طريق ميناء خرمشهر الايراني.

واوضح ان خطا بحريا اخر من ابادان الايرانية الى العراق جاهز لنقل الزوار، وسيدخل الخدمة ان اقتضت الضرورة.

واكد ان قرارات جيدة اتخذت خلال لقاء وزيري داخلية ايران والعراق لنقل الزوار لنشهد مقارنة بالاعوام السابقة، تنقلا اكثر سهولة.

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