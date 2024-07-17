طهران ترفض بشدة تهمة التدخل في الهجوم على ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد "ناصر كنعاني" أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على محاكمة ترامب بسبب دوره المباشر في اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، وترفض بشدة الادعاءات حول نية إيران لمثل هذا العمل ويعتبر أن مثل هذه الادعاءات لها أهداف ودوافع سياسية متحيزة.

وسبق أن أعلن مكتب ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ردا على هذه الاتهامات، أن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة ومتحيزة".

وجاء في هذا البيان: "من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب محاكمته ومعاقبته في المحكمة لأنه أمر باغتيال الجنرال قاسم سليماني؛ لقد اختارت إيران المسار القانوني لمحاسبته".

وزعمت شبكة أمريكية، الثلاثاء، أن الاستخبارات في البلاد اكتشفت خطة محتملة من قبل إيران لقتل رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة.

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