وزير النفط: اتفاق نقل الغاز الروسي الى ايران سيكون ثورة اقتصادية تعود بالنفع لدول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الايراني، جواد أوجي اليوم الاربعاء، في تصريحات صحفية على هامش مجلس الحكومة: "تم توفير الوقود المستدام لمحطات الطاقة ومحطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، لذلك ليس لدينا أي مشاكل في هذا المجال".

وأضاف وزير النفط: "يتم توزيع 265 مليون لتر من الوقود السائل وقيمة هذه الكمية السنوية حوالي 67 مليار دولار".

وحول عقد نقل الغاز الروسي إلى إيران، قال وزير النفط: "فيما يتعلق بنقل الغاز الروسي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل أقل من شهر، تم توقيع وثائق بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية. ، أنه سيتم إرسال جزء كبير من الغاز الروسي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليتم استغلاله للاستهلاك والتصدير وإمدادات الطاقة للدول المجاورة".

وأوضح أوجي: "يمكن القول بثقة أن العمل العظيم لدبلوماسية الطاقة للحكومة الـ13 هي توقيع وثيقة اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي سيؤدي إلى ثورة اقتصادية وثورة صناعية، وسيكون سبب اعتماد أمن الطاقة في المنطقة والدول المجاورة عبر الجمهورية الإسلامية".

يذكر انه في الايام الاخيرة من الحكومة الثالثة عشرة، اي حكومة الشهيد رئيسي وقعت وزارة النفط الايرانية مذكرة تفاهم مع روسيا لتحويل ايران الى مركز للغاز بالمنطقة، وهو اجراء جاء لتحقيق وعد اطلقه رئيس الجمهورية الشهيد.

وفي هذا الاطار، تم امس في طهران، التوقيع على مذكرة تفاهم بين ممثل الاتحاد الروسي ووزير النفط الايراني بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، يتم بموجبه توريد الغاز الروسي الى ايران.

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