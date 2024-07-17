إيران تنتج 3.240 مليون برميل نفط يومياً في يونيو 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في تقريرها الأخير عن إنتاج إيران 3.240 مليون برميل من النفط يوميًا في الشهر السادس من عام 2024، مما يظهر انخفاضًا بمقدار 20 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق.

وأنتجت إيران 3.260 مليون برميل من النفط يوميا في مايو 2024. ووفقا للتقرير، أنتجت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 26.230 مليون برميل من النفط يوميا في يونيو 2024، مما يظهر انخفاضا قدره 510 آلاف برميل مقارنة بالشهر السابق.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت سبع دول هي غينيا الاستوائية والعراق والكويت ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا انخفاضًا في إنتاج النفط الخام في يونيو 2024.

وقدر التقرير إجمالي حجم إنتاج إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز في يونيو 2024 عند 4.310 مليون برميل يوميًا في يونيو 2024، وانخفض الرقم بمقدار 10 آلاف برميل من النفط يوميًا مقارنة بالشهر السابق.

تعد إيران إلى جانب العراق ثاني أكبر منتج في العالم للنفط الخام ومكثفات الغاز بين أعضاء أوبك الآخرين في هذه الفترة.

وأضاف التقرير أن العراق أنتج 4.310 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز في يونيو 2024.

/انتهى/