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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٧ ص

السفير الإيراني في بانكوك يلتقي مع رئيس الجمعية الوطنية التايلندية

السفير الإيراني في بانكوك يلتقي مع رئيس الجمعية الوطنية التايلندية

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بانكوك مع رئيس الجمعية الوطنية التايلندية وتحدث معه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى ناصر الدين حيدري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بانكوك عاصمة تايلاند، وتبادل وجهات النظر مع "وان محمد نور ماتا"، رئيس الجمعية الوطنية التايلاندية.

وناقش الطرفان في هذا اللقاء سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي، وخاصة التفاعل بين برلماني البلدين.

وفي إشارة إلى حضور الإيرانيين في تايلاند منذ أكثر من 400 عام، اعتبر رئيس البرلمان التايلاندي دور الشيخ أحمد قمي، التاجر الإيراني ورجل الدين الشيعي، مهما في تاريخ تايلاند.

وفي معرض التهنئة بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، تمنى وان محمد نور التوفيق لبزشكيان في مسؤولية الجديدة.

كما أعرب رئيس البرلمان التايلاندي عن تقديره لمساعدة إيران في إطلاق سراح السجناء التايلانديين في غزة.

ودعا سفير إيران في بانكوك، أثناء نقله تحياته الحارة إلى محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وان محمد نور للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

كما طلب حيدري مساعدة البرلمان التايلاندي في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1946664

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