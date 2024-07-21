الرئيس المنتخب يؤكد على اهمية التكاتف بين الحكومة والبرلمان لحل مشاكل الشعب واحباط مؤامرات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني المنتخب الذي حضر اليوم الاحد الجلسة العام لمجلس الشورى الاسلامي: "علينا أن نتكاتف ونحل مشاكل البلاد، وكما اكدت مراراً في المناظرات انه لا يمكن ادارة البلاد مع وجود الخلافات".

وأكد بزشكيان: "علينا أن نعمل يداً بيد للتغلب على الأزمات"، قائلا: "لقد وثق الشعب بنا، وسأبذل قصارى جهدي لحل مشاكل الناس بمساعدتكم".

واوضح بزشكيان مسؤوليته امام الشعب مستشهدا بوصايا للامام علي (ع) لولديه: "اُوصيكما بتقوى اللّه ،وأن لا تبغيا الدنيا وإنْ بغتكما ،ولا تأسفا على شيءٍ منها زُوِي عنكما، وقولا الحق واعملا للأجر و كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا."

وتابع مؤكدا على ان هذه الوصايا هي ما يؤمن بها ويجب أن نفعل شيئا لإزالة الظلم والمظالم وإنشاء مجتمع يسوده العدل والإنصاف.

مازلنا كما كنا لكن عبء مسؤوليتنا أصبح أثقل

وذكر بزشكيان ان الرئيس يجب ان لا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية ولمصالح من حوله، انما ينبغي أغتنام هذه الفرصة لخدمة الشعب بمساعدة النواب الكرام وسائر اطياف المجتمع متمنيا التوفيق في هذه المهمة.

واضاف :"مازلنا كما كنا، وبالتأكيد لن يحدث ذلك أي فرق سوى ان عبء مسؤوليتنا أصبح أثقل"، مشيرا الى انه وعلى الرغم من المؤمرات التي حكيت ضد ايران لعدم مشاركة الشعب في الانتخابات الا ان الشعب الايراني اليقظ اتى الى صناديق الاقتراع بحماسة واختار رئيسه بكل نزاهة وديمقراطية.

كما ثمّن بزشكيان جهود قاليباف الذي تعاون مع الرئيس المنتخب في مختلف اللقاءات وأعرب عن أمله في أن يتمكن مجلس الشورى الاسلامي والحكومة المقبلة من فك العقد الموجودة في البلاد.

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