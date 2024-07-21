إيران تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني

وأفت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني بشدة هجمات الكيان الصهيوني على منشآت ميناء الحديدة اليمني، وأضاف أن الشعب اليمني المظلوم والقوي يدفع ثمن دعمه المشرف للأبرياء ونساء وأطفال غزة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الهجمات التي أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية لميناء الحديدة واستشهاد وإصابة جماعي في صفوف الشعب اليمني، بأنها تعبير عن الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال، وحذر من خطورة تصاعد التوتر وانتشار الحرب في المنطقة نتيجة المغامرات الخطيرة للصهاينة.

واعتبر كنعاني القتل المستمر والحصار الشامل لسكان قطاع غزة العزل هو السبب الرئيسي للتوترات الحالية في المنطقة، وأضاف أن السلام لن يعود إلى المنطقة طالما استمر عدوان الكيان الصهيوني على فلسطين وخاصة قطاع غزة.

وحمل كنعاني الكيان الصهيوني ومؤيديه، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، المسؤولية المباشرة عن العواقب الخطيرة وغير المتوقعة لاستمرار الجرائم في غزة وكذلك الهجمات المغامرة على اليمن.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايراني، الباري عز وجل بان يمنّ بالدرجات العلى على شهداء العدوان على ميناء الحديدة، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للجرحى.

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