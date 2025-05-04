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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٢٢ م

ايران تدين الهجمات على أهداف مدنية في السودان

ايران تدين الهجمات على أهداف مدنية في السودان

اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الهجمات على الأهداف المدنية في السودان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الهجوم الذي تعرضت له مطار ومرافق مدنية في مدينة بورتسودان اليوم بطائرة مسيرة، معرباً عن قلقه إزاء استمرار الهجمات على المرافق المدنية الحضرية مثل محطات الكهرباء والمستشفيات ومحطات معالجة المياه والمطارات المدنية، ودعا إلى وقف الهجمات على المدنيين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الكارثة الكبرى المتمثلة في النزوح والجوع في السودان، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى القيام بواجبها في وقف الصراعات وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

رمز الخبر 1957505

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